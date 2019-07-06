承翰，很了不起…陌生男送奠儀致敬

2019-07-06

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕鐵路警察李承翰殉職，讓社會各界惋惜，他服務的鐵警局高雄分局嘉義派出所氣氛低迷，一位熱心阿伯昨一早準備奠儀送到派出所，並說他也是嘉義人，雖不認識勇警，但覺得他的英勇表現很了不起，希望所方代轉奠儀給家屬。

嘉義派出所長丁勝豐代表李員家屬致謝，表示同仁對李的離去感到難過，但仍堅守維護火車站區治安等勤務工作不鬆懈；保安警力昨起進駐各火車站區，嘉義火車站可見鐵警搭檔兩兩一組，著防彈衣巡邏。

「警政署鐵路警察局高雄分局」粉絲專頁貼出悼念李員的影片，網友看了不捨，紛紛留言，「可以別讓員警落單執勤嗎⋯⋯以免又有憾事發生」、「您是一位～真～警～察！認真執勤的好警員」。

優秀承翰 捨台師大數學系從警

李員就讀新港藝術高中時期的老師、該校教務主任蔡志偉，昨在臉書PO出與李的合照哀悼。蔡說，李內斂乖巧，懂事上進，數學邏輯能力強，大學繁星入學錄取台灣師範大學數學系，因嚮往警界生活，從自然組轉考警專乙組（行政警察），畢業後仍會與老師一起打羽毛球，他為李的英勇表現感到驕傲。

鄭嫌事發時所持的尖刀，是把電纜電線剝皮刀，相當銳利；鄭一刀刺進李左腹內的下腔靜脈屬於較大的靜脈，直接命中要害。

嘉義檢方會同法醫解剖李員遺體，初判致命傷為左腹部下腔靜脈被刺破，引發大量出血，經搶救不治。

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