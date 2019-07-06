現場倒帶／逃票男秒掏刀 勇警猝不及防

2019-07-06

〔記者黃敦硯、張文川、林宜樟／綜合報導〕鐵路警察李承翰不幸殉職，警方事後檢視影片，發現應是鄭姓凶嫌一見李員靠近，就突然從口袋掏刀，無預警捅向李員，李員猝不及防中刀，整個過程不到一秒鐘，但他不顧嚴重刀傷，仍奮勇壓制鄭嫌，保護乘客，直到鄭嫌被制伏才鬆手，英勇表現令人感佩。

警方為還原案發經過，詢問多位現場目擊者，鐵警李承翰是遭鄭嫌突襲挨刀後，才扭打奪刀；還是鄭嫌先抽刀出來揮舞，李員見狀上前奪刀，而不幸中刀？但因現場太過混亂，目擊者因太緊張而記不清楚事發經過，眾人對凶嫌行凶過程描述都很模糊。

警方進一步詢問多位現場目擊者，並檢視在場人士用手機拍下的影片，雖因車廂空間狹小，沒拍到清楚過程，不過警方仔細觀察，發現應是李員臨時接獲通知上車處理糾紛時，一靠近鄭嫌，原本就情緒激動的鄭，突然從右邊口袋掏刀，瞬間朝李員身上刺過去，時間不超過一秒鐘，李員根本防範不及就中刀。

李員腹部挨刀後，不畏刀傷，上前與鄭嫌扭打，想要奪刀，防止鄭嫌再殺人，李員用盡全身力氣抵擋仍不斷掙扎意圖掙脫的鄭嫌，一旁見義勇為民眾上前加入制伏行列，一同控制凶嫌後，李員才鬆手。

而當時協助壓制鄭嫌的嘉義火車站站務佐理員呂秉諭說，事發時他在第二月台，見自強號列車車廂裡鄭嫌持刀，李員正將鄭嫌壓制，因而趕緊上車查看，但不知李有受傷，後來鄭嫌被制伏，他看到李身上流血，才知李是負傷搏鬥。

殺警男收押 關獨居房

呂秉諭說，當時見李員將鄭嫌壓制，因此趕緊上前幫忙，一時沒有想太多，從鄭嫌後面用手捶打鄭的背、頭部，想讓鄭嫌鬆開手中的刀子。

而鄭姓嫌犯前晚被裁定羈押在嘉義看守所，他一入所，就將便當吃光光，昨凌晨才入睡。

嘉義看守所表示，鄭嫌在入所後，因不願與其他收容人關在同一房，且家人指稱他有躁鬱症病史，為安全起見，安排他在獨居保護房。

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