侯友宜稱支持警用槍才治本／徐國勇：早說過全力支持

2019-07-06

〔記者黃欣柏／台北報導〕為避免鐵路警察李承翰殉職悲劇重演，警方日前宣布將陸續增補鐵路警察人力，卻遭新北市長侯友宜批評「治標不治本」。內政部長徐國勇昨對此回應，蘇揆指示「要錢給錢，要人給人」就是治標又治本的方式，他並喊話要侯友宜寬列警察員額預算，協助解決警力不足的問題。

喊話要侯友宜寬列預算 協助解決警力不足問題

針對行政院核定今年十月起陸續增補二六○名鐵路警察人力，侯友宜日前表示這是「治標不治本」，更重要的是支持警方使用警械、大膽執法。

對此，徐國勇昨出席「中華民國各界慶祝第九十七屆合作社節大會」時受訪強調，他幾個月前就公開說過，若警察同仁遭受言語挑釁甚至被碰觸身體，他絕對支持立即逮捕，指令已經很清楚。

徐國勇舉例，過去曾有人開車衝撞警察，當時他接獲報告說警察有開槍，也馬上表態「全力支持」，「怎麼會沒有給警察權力去使用警械呢？」

徐國勇強調，行政院長蘇貞昌指示的「要錢給錢，要人給人」，就是在支持警察，是「治標又治本」的做法。此外徐國勇也向侯友宜喊話，明年十月前全國將增加四千多名警力，目前桃園市已表態要補充警力，預計會增加逾九百名警察，但也有一些縣市不想編列預算、增加警力，希望侯也能寬列預算接收一些警力，讓新北市的警力更加充裕。

另外，針對警方前天宣示要落實雙警出勤制度，被外界質疑無法長期運作，徐國勇表示，過去鐵路警察之所以單人執勤，是因為過去警力短缺，政府對專業警察人力做了限縮，現在警力已比較充裕，再加上未來增補的二六○人及保一、保四、保五總隊支援的一二○人，落實兩人一組應無問題。

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