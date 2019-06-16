曾問浪大可否不跳海／泳渡澎湖灣 退警溺斃

5千米組 首度改搭船下水
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕泳渡澎湖灣舉行18年以來，昨日5千公尺長泳賽程首度改為大菓葉搭船下水，未料這個被稱為全亞洲第2長的挑戰賽泳程，因下水時風浪過大，不僅造成多人疲累抽筋及多艘戒護的獨木舟不敵風浪，還有晨泳老手被奪走一命。澎湖晨泳會76歲選手、退休警察王英財下水後不久就失蹤，下午1時30分在牛心灣被救起時已無氣息，送醫急救無效。
7級風浪 多人疲累抽筋
主辦的澎湖縣政府教育處及承辦的鐵人三項公司表示，現階段先協助家屬處理後事，已協調社會處先送三萬元慰問金，並處理後續投保理賠事宜，至於疏失檢討，日後將開會逐一檢討，確保未來活動不會再傳出憾事。
今年泳渡澎湖灣，計有1622位好手進行500公尺、2千公尺及5千公尺長泳挑戰，其中5千公尺組一改往年從西嶼陸域下水方式，今年改以搭船到大菓葉玄武岩前海域，直接從船上下水；澎湖縣長賴峰偉和前總統馬英九也報名2千公尺挑戰組。
由於外海風浪大，5千公尺組選手一度不敢跳下海，最後由澎湖選手朱明全率先跳海示範，其他選手才魚貫躍入海中。跟王英財同組的晨泳會成員表示，王跳下前曾問：「是否可以不跳？」因風浪高達7級，但跳下後看他順利游出，未以為意，不過因風浪關係，下水後眾人很快就浪流分散開來，不久就未見王男蹤影，上岸後也發現他久未上岸。
7艘戒護獨木舟 也求援
一名晨泳會成員氣憤說，經向主辦單位反映不見王英財蹤影，卻無人搭理。受風浪影響，許多選手都出現抽筋、軟腳身體不適現象，進入終點需要工作人員攙扶；在外海戒護的多艘獨木舟也不敵風浪，趕緊向海巡警艇求援，計有7艇7人被載回。馬、賴完成賽程後被問及外海風浪的體驗，以及明年是否繼續參加？馬回應要看風浪狀況再說。