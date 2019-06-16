暈船易迷失方向 澎湖晨泳會轟不該跳海

2019-06-16

〔記者劉禹慶、楊綿傑、林嘉東／綜合報導〕泳渡澎湖灣活動疑因七級風浪影響，首傳溺斃意外，主辦單位澎湖縣政府教育處及承辦單位鐵人三項公司表示，浪高2米才會停辦，昨日風浪為1米多，未達停辦標準。

主辦單位：未達停辦標準

氣象局則表示，一般來說平均風浪達五至六級，陣風達八級時，有些漁船已經不太出海，七級的話雖然屬於邊緣，但若七級風吹的時間偏長，浪高估計也會有一米多至兩米，「進行泳渡會有困難性」。一名消防人員說，分類上七級已屬「大浪」至「非常大浪」。

晨泳會：未及時救援釀禍

今年的泳渡長距離賽程，由陸地下海改為搭船跳海，一名澎湖晨泳會成員認為，坐船會暈船，下海又無明確標線，風浪大情況下容易吃水及迷失方向，本次溺水者雖是退休警察，身體硬朗，並有多年海泳經驗，仍可能發生驚慌致溺水，更令人氣憤的是無法得到及時救援及協助。

澎湖縣教育處長謝國村表示，以往搭乘接駁車陸運需時1個多小時，船舶接運只要15分鐘，又能重現昔日西嶼至馬公古水道運輸；至於昨日浪高都未超過2米，全程監控僅有1米多，早上出發時海象不佳，所以臨時變更由集合出發改為跳海就出發。

鐵人三項公司表示，長距離無法全程拉標線，擔心影響船隻航行安全，因此有船艇戒護，還有定位標物提供選手辨識，沿途戒護海巡艇5艘、民間船20艘、獨木舟24艘，溺水者失蹤是承辦單位主動發現，並請沿途戒護船隻加入搜尋，無欠缺支援及戒護等情。

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