導航設定「最近路徑」領他過公墓 卡山溝

2019-06-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕謝姓男子到南投縣中寮鄉載貨，他想早一點回到台中，小貨車的導航設定「最近路徑」，卻被引導至僅3公尺寬的產業道路，山路狹小，車輪因此陷入山溝，山區行動電話無訊號，只好徒步下山打公用電話求救，所幸爽文派出所警員謝琪儒商洽到廖姓村民義助堆高機，才讓小貨車脫困。

連不上訊號 徒步走20分鐘求救

家住台中市大甲區的謝男，前日深夜近10時從中寮鄉清水村友人家，載運貨物要返家，他導航設定「最近路徑」，卻被導引到龍安村的偏僻山路「竹坑產業道路」，整條路沒路燈，謝男在經過龍安公墓後，覺得愈走愈怪，趕緊迴轉，前輪卻陷入山溝，動彈不得。

山區行動電話無訊號，謝男徒步下山，走了20分鐘到龍南路以公用電話打110求助。爽文派出所警員謝琪儒獲報後，前往與謝男會合，再向龍安村村民借大繩索上山。

村民開堆高機撐高車身脫困

到場後發現大繩索拖不動小貨車，謝員只好再與村民聯絡，找到有堆高機的廖姓村民，由其開堆高機上山，將小貨車撐高後才脫困，熱心幫忙的村民還婉拒謝男補貼汽油費，謝男不斷稱謝。謝男脫困後，謝員告訴他走投17線到埔里再接國道6號，讓他順利返家。

警建議導航優先選最佳路徑

警方建議，一般車上導航設定，會有機車、汽車、行人三種模式，不過有些如山路小徑，通常只能供行人通行，若沒選擇汽車模式，是有可能開進小路進退不得。

另外，路線規劃選項中，常見的有最佳路徑、最短路徑等，若選擇「最短路徑」，而指定的最短路徑剛好有小路，一般大車肯定過不去，所以一般導航系統都會建議以「最佳路徑」為優先。

不過警方也說，山區導航系統常會因收訊不佳而失準，建議到鄉間或山區，可先口頭探問，導航則作為輔助工具。

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