純愛戰士「課金」約17歲JK！撇援交被打臉 判刑6個月

劉姓老闆透過交友軟體結識未成年少女，發生關係，法院依少女證詞與金流證據，認定兩者為對價關係，判刑6個月。示意圖。（記者王捷攝）

劉老闆在交友App認識17歲女高中生，留宿她發生關係，「在一起」3天2夜。劉男給了1萬多元，但少女證稱她不愛對方，沒錢也不會陪他，法官認定有對價關係，判刑6個月。

去年5月間，劉男透過交友App搭訕少女，得知對方未成年仍相約碰面，劉男表明想找女友，少女聲稱缺錢。劉男在庭上極力否認犯罪，辯稱不僅照顧少女三餐，讓她在客廳與寵物貓玩耍，甚至原本還打算帶她回老家看阿嬤。雖然他與少女有發生關係，但給她錢、幫她儲值5000多元點數，都是基於男友身分的疼愛與資助，絕對沒有金錢交易，與一般的援交不一樣。

請繼續往下閱讀...

律師主張，被告在交友軟體對話中，主要是提到請吃飯、看電影的費用，並未明確要求以性關係作為交換條件，被告從頭到尾都沒有提出「只要發生性關係就給對價」的字眼。

法官檢視對話紀錄發現，少女碰面前就表明缺錢，直言「我陪你一次，你給我錢」。少女更證稱，自己是有女友的女同志，會答應與劉男發生關係，是因為劉男有錢，還說會給錢與儲值點數；她也說過，不給錢就不要做。客觀證據顯示雙方互動建立在金錢上，劉老闆單方面想要跟少女交往，無法掩飾利益交換事實。

台南地方法院指出，防制兒少性剝削的立法目的，是為了保護未成年人免受經濟優勢者的物質誘惑，成年人只要以金錢換取發生關係，即使是用照顧或交往作為藉口，依然構成犯罪。法官依法判劉男有期徒刑6個月，如易科罰金以1000元折算1日。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法