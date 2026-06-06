畫面曝！高雄公車遭不明物貫穿 兩側車窗驚見10公分破洞 乘客逃死劫

公車停等紅燈時遭不明物擊破車窗。（記者李惠洲攝）

高雄市左營區今（6日）晚發生不明物擊破公車車窗事件，不明物貫穿玻璃後，還穿破另一側的車窗玻璃，2片車窗呈現一高一低的破損，警方勘查初步排除槍擊，並在公車外找到一塊疑似石塊物品，所幸當時車內4人均無受傷，警方正調查原因。

左營分局博愛四路派出所今夜間7時許接獲報案，指左營區民族一路與重愛路口北上左轉車道，有公車玻璃破裂情形。

請繼續往下閱讀...

經了解，客運公車於晚間7時13分許停等左轉號誌時，50歲駕駛王男突聽聞玻璃破裂聲響，他受訪時表示，當時聽到一聲巨響，原以為是遭到追撞，經乘客提醒發現後方車窗破損，遂依規定通報客運公司並撥打110報案。現場車內乘客3名及司機等4人皆無受傷，公車後方兩側車窗玻璃各破損1面。

警方勘查，發現公車兩側玻璃呈一高一低破損情形，形成約10公分破洞，現場未發現彈頭等可疑物品，目前僅發現一塊長8公分、3公分的石頭，已通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器及後方車輛行車紀錄器，初步疑似為石頭砸破公車玻璃，尚待相關跡證鑑驗及調查結果釐清，持續偵辦中。

車窗出現約10公分破洞。（記者李惠洲攝）

公車車窗遭擊破，警方介入調查。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法