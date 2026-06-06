未繫安全帶又藏毒 高雄無照男拒快篩被強制驗尿

男子無照駕駛又於車上藏毒、拒毒品快篩，除將被強制驗尿，最重要開罰24萬1500元，並當場移置保管車輛、吊扣牌照2年。（民眾提供）

高雄孫姓男子（42歲）今晚開車行經苓雅區自強三路與永昌街口時，被巡邏員警發現未繫安全帶，孫男拖延時間不斷在駕駛座塞東西，最後被強制拉下車，於車上查獲藏有三級毒品一粒眠，且為無照駕駛，孫男現場拒絕唾液毒品快篩，仍將被依現行犯強制驗尿查是否毒駕，交通違規部分最重可處逾24萬元。

苓雅分局成功路所指出，今（6日）晚上8點多，發現孫男開車未繫安全帶，上前攔停盤查時，卻見孫男不斷在車上藏東西，當場依法強制離車，但孫男拒絕下車，甚至喊要打電話給律師，最後仍被員警強拉下車，並起獲第三級毒品一粒眠1包、重8.87公克，現場要求孫男進行唾液毒品檢測遭拒，但仍依法進行採尿。

請繼續往下閱讀...

警方表示，孫男被依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。交通違規部分，包括拒絕唾液毒品檢測可處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照；未繫安全帶可處1500元罰鍰；無照駕駛可處3萬6000元至6萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣牌照3個月，合計最高罰鍰為24萬1500元，當場移置保管車輛，吊扣牌照2年並吊銷其駕駛執照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法