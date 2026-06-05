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    竹南郵務車司機遭砍死 退休主管：嫌犯去年曾至郵局內持美工刀揮舞

    2026/06/05 10:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南郵局昨驚傳凶殺案，家住對街的劉姓男子疑不滿郵務車下貨聲吵人持刀砍死司機，當場被逮捕。（民眾提供）

    竹南郵局昨驚傳凶殺案，家住對街的劉姓男子疑不滿郵務車下貨聲吵人持刀砍死司機，當場被逮捕。（民眾提供）

    中華郵政公司苗栗郵局轄下竹南郵局一名61歲楊姓郵務司機昨遭住在附近的36歲劉男持菜刀砍死，目前劉嫌已被逮捕。由於劉父昨天曾說劉嫌常年被郵務車送件下貨時發出「碰碰」噪音所擾，反映並未改善；曾與楊姓死者共事的苗栗郵局一名退休主管駁斥，該說法為推卸責任。

    該名前主管表示，郵局過去接到劉嫌投訴後，早已積極配合改善，不僅在卸貨區全面鋪設橡膠防噪墊，也努力採取措施降低音量。「完全沒聲音是不可能，但不像劉父所講得那麼離譜」。

    該主管說，改善完畢後，還曾特別邀請劉嫌於凌晨2點多親赴卸貨區觀看實際操作，劉嫌當下並無異議，事後卻自行聲稱測得90分貝。然而，經環保局實地檢測，夜間音量根本未超過60分貝，完全符合法規。

    該名前主管更揭露，劉嫌的持刀狀況已非首次，劉嫌去年4月份就曾持美工刀跑到竹南郵局揮舞、揚言殺害同仁，郵局當下便依法報警並提告恐嚇。該名前主管說，劉父只說郵局告劉嫌恐嚇，卻未說出劉嫌曾持刀進郵局揮舞事實，讓他決定忍無可忍決定反駁。

    據了解，劉嫌當初因持美工刀衝進竹南郵局被捕，後來被判拘役10天，可易科罰金。

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