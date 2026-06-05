郵務司機遭砍身亡 苗栗郵局：凶嫌曾控噪音未超標自行撤告

劉姓男子疑不滿郵務車下貨聲吵人持刀砍死司機當場被逮。（民眾提供）

苗栗縣竹南郵局昨日發生61歲楊姓外包司機遭36歲劉男持菜刀砍殺身亡的喋血憾事，苗栗郵局局長吳振斌今（5）日也說明昨日的案發過程。

吳振斌表示，案發當天下午1點多左右，竹南郵局同仁便發現劉嫌在自家門口揮舞刀械並大聲叫囂，竹南郵局經理見狀，第一時間立即前往當地派出所報案。孰料，當天下午4點多仍接獲不幸通知，劉嫌竟持刀砍殺外包的楊姓郵務司機。

請繼續往下閱讀...

苗栗郵局強調，劉嫌長期以來確實頻繁反映竹南郵局的噪音問題，郵局方面一直積極處理，並採取多項降低噪音的相關措施，然而劉嫌仍不滿意，也曾向法院提告；不過，經法院要求環保局進行實地環境噪音檢測後，結果顯示皆符合法規、並未超標，劉嫌隨後也自行撤回告訴。

苗栗郵局強調，郵局已在第一時間向受害楊姓外包郵務司機的家屬致意並表達深切哀悼，目前正傾盡全力協助家屬處理後續事宜；此外，針對目擊或聽聞慘劇而遭受心理創傷的郵局同仁，內部也已立即啟動員工關懷機制，全力協助同仁走出心理陰霾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法