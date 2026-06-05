回不去了！馬籍男來台當車手 出境前一天逛百貨被逮

馬來西亞籍男子來台當詐騙車手，返馬前一天被逮捕。（民眾提供）

馬來西亞籍陳姓男子（29歲）上月底入境台灣當詐騙車手，原訂6月3日離台，但2日下午在高雄市前鎮區逛百貨公司時，在B1美食街當場被逮，並被高雄地方法院裁准羈押，來台犯案暫時回不去了！

苓雅分局福德二路所指出，被害人黃男因看到網路借貸廣告欲借款，聽從對方指示將自己所有的3張金融卡，以超商包裹方式寄出，後因帳戶遭到警示，察覺遭人詐騙利用為人頭帳戶而報案。

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警方調查發現，取簿車手搭乘計程車領取金融卡包裹，循線鎖定車手為馬來西亞籍陳男，經過多日偵查及分析蹤跡，2日晚間發現陳男前往前鎮區百貨公司，偵辦人員立即動身趕赴擴大搜尋，當晚8點10分左右持拘票在百貨公司地下一樓順利緝獲陳嫌並查扣手機1支，陳男於5月底入境台灣當詐騙車手，預計來台一週於6月3日離境，這段期間獲利1萬多元卻被逮，得不償失！

警方表示，全案於6月3日調查完畢後將陳男依刑法詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。由於偵查人員發現陳嫌已備妥隔日返回馬國機票，為避免他潛逃出境，立即建請高雄地檢署聲請羈押，經高雄地方法院於6月3日晚間裁准羈押，後續將持續向上溯源，揪出幕後共犯集團。

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