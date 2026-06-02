新竹男毒駕撞死機車騎士 審理時竟再毒駕

示意圖（資料照）

有酒駕前科的新竹張姓男子，沒有駕照還吸毒後開車上路，結果撞死前面停等紅燈的機車騎士，全案審理期間又再毒駕，經法院通緝才到案，被害人家屬與檢察官都認為他毫無悔意，建請從重量刑，新竹地院依毒駕致罪重判有期徒刑8年。

法官調查，沒有駕照的張男曾因酒駕被判刑，113年8月22日上午施用第二級毒品甲基安非他命後，25日上午7時許，無照駕車行經新竹縣竹北市光明六路，先後擦撞同向左前方正停等紅燈的2輛車後，未煞車停反誤踩油門繼續往前加速，撞擊前方路口停等紅燈的機車，使騎士黃男遭彈飛倒地，顱内出血導致神經性休克，經急救無效死亡。警方採集張男尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。

請繼續往下閱讀...

家屬律師於審理時表示：被告至今都沒有賠償，且名下沒有財產，長期處於就業不穩定的情況，未來賠償家屬可能性極低。又被告吸毒的前科過程非常長，本案發生前後，被告有多次無照駕駛肇事的情況，可見其吸毒後不斷反覆駕車，犯後無自省，可預期其出獄後，無法取得駕照的狀況下，仍會吸毒繼續駕車，請求從重量刑。

檢察官於審理時表示：被告前已因酒駕公共危險經法院判處罪刑並執行完畢，又有多次施用毒品前科及多次無照駕駛行政違規紀錄，竟未心生警惕改過遷善，再次施用毒品後無照駕駛上路，造成被害人死亡不可挽回結果，足認被告對刑罰反應力薄弱，具有特別惡性。又未與家屬和解。

檢方指出張男甚至在本案審理期間，即去年5月13日又再毒駕被警方查獲，顯見毫無自省悔悟之心，自有加重其刑予以延長矯正其惡性必要，建請從重量刑。

法官則認為張男陸續犯有施用毒品、贓物、竊盜及詐欺等僥倖小惡，素行不佳，犯後於審理期間竟又施用毒品駕駛車輛，復經通緝始到案，最後依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪重判有期徒刑8年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法