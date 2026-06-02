「中州科大」烏干達外籍生黑工案 前學務長獲輕判3年6月

「中州科大」烏干達黑工案上訴二審今天宣判，原判決撤銷，柴鈁武改判3年6月、藍素鈴4年、台僑林政良無罪、人力仲介業者陳國良則改判1年6月。（資料照）

彰化縣中州科技大學2019年招收烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，且背負10多萬債務，中州科大前學務長柴鈁武、前推廣中心主任藍素鈴、烏干達台僑林政良等人一審依人口販運防制法之詐術勞動剝削罪判處5年6月不等刑期，上訴二審後今天宣判，原判決撤銷，柴鈁武改判3年6月、藍素鈴4年、林政良無罪；人力仲介陳國良則改判1年6月，全案仍可上訴。

中州科大因少子化招生人數銳減，透過林姓台僑引進烏干達學生，原預計招收139名，但因簽證無法過關，只來了16名，因學生一來就背負10萬多元債務，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作還債，直到其中一名學生從工作處逃跑並向媒體投訴，全案才爆開。

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彰化地院一審，將中州科大前學務長柴鈁武、前推廣中心主任藍素鈴、烏干達台僑林政良依人口販運防制法之詐術勞動剝削罪，判柴鈁武5年6月，併科罰金50萬元、藍素鈴5年，併科罰金70萬元、林政良2年10月，併科罰金30萬元；人力仲介業者陳國良則依勞動剝削罪，處有期徒刑2年，併科罰金60萬元。

台中高分院審理後今天宣判，原判決撤銷，柴鈁武改判3年6月、藍素鈴改判4年、林政良改判無罪；人力仲介業者陳國良則依勞動剝削罪，處有期徒刑1年6月。

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