毒駕零容忍 嘉義縣警方公布累犯姓名照片

嘉義縣警方公布毒駕累犯照片。（嘉義縣警察局提供）

毒駕案件頻傳，威脅民眾生命安全，嘉義縣警察局統計今年已查獲毒駕案件92件，均依公共危險罪送辦法辦，為進一步嚇阻心存僥倖者，交通部公路局嘉義區監理所網站依法公布嘉義縣10年內2次以上毒駕、拒測累犯照片及姓名，提醒民眾勿以身試法。

嘉義縣警察局表示，吸食毒品會使產生幻覺、妄想、注意力嚴重無法集中或反應遲緩等情形，駕車上路將造成用路人嚴重危害，今年5月24日起配合內政部警政署啟動「全國強化查緝毒駕專案」，針對吸食毒品、違規駕車者，採取「密集攔查、熱點打擊、刨根溯源」查緝行動，全面防堵毒駕危害。

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依據道路交通管理處罰條例相關規定，毒駕者將面臨高額罰鍰、吊扣、吊銷駕駛執照及汽車牌照、車輛移置保管處分，同時涉犯刑法第185條之3公共危險罪，今年5月15日起完成修法，將毒駕行為納入「得預防性羈押」範疇，提升執法力度。

嘉義縣警察局局長古瑞麟表示，警方將運用科技數據分析事故熱點與高風險時段，結合強勢路檢、密集巡邏及唾液快篩等執法工具，精準打擊毒駕行為，營造更安全的交通環境。

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