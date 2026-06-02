為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕零容忍 嘉義縣警方公布累犯姓名照片

    2026/06/02 11:20 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣警方公布毒駕累犯照片。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警方公布毒駕累犯照片。（嘉義縣警察局提供）

    毒駕案件頻傳，威脅民眾生命安全，嘉義縣警察局統計今年已查獲毒駕案件92件，均依公共危險罪送辦法辦，為進一步嚇阻心存僥倖者，交通部公路局嘉義區監理所網站依法公布嘉義縣10年內2次以上毒駕、拒測累犯照片及姓名，提醒民眾勿以身試法。

    嘉義縣警察局表示，吸食毒品會使產生幻覺、妄想、注意力嚴重無法集中或反應遲緩等情形，駕車上路將造成用路人嚴重危害，今年5月24日起配合內政部警政署啟動「全國強化查緝毒駕專案」，針對吸食毒品、違規駕車者，採取「密集攔查、熱點打擊、刨根溯源」查緝行動，全面防堵毒駕危害。

    依據道路交通管理處罰條例相關規定，毒駕者將面臨高額罰鍰、吊扣、吊銷駕駛執照及汽車牌照、車輛移置保管處分，同時涉犯刑法第185條之3公共危險罪，今年5月15日起完成修法，將毒駕行為納入「得預防性羈押」範疇，提升執法力度。

    嘉義縣警察局局長古瑞麟表示，警方將運用科技數據分析事故熱點與高風險時段，結合強勢路檢、密集巡邏及唾液快篩等執法工具，精準打擊毒駕行為，營造更安全的交通環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播