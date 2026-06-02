「賣貨便」有陷阱？13被害人被坑44萬8千 車手判16年3月

陳男1個月內領44萬8千元，宣告刑為16年3月。（示意圖）

彰化縣現年20歲的陳男加入詐欺集團擔任「車手」，在短短一個月內提領13名被害人共44萬8千詐款，值得注意的是，遭被害人大都因透過「賣貨便」交易商品而被詐團鎖定、失金。該案陳男因觸犯13罪，宣告刑為16年3月，可惜因陳男已形成「斷點」，警方尚無法找出利用「賣貨便」交易是否存在漏洞。

根據判決書，在陳男所涉的13件詐騙案中，共有7件因「賣貨便」而受害，被害人透過臉書或IG平台向賣家購買商品，對方稱可透過「賣貨便」平台交易，後來便接到詐團的店話，指稱要「帳戶認證」才開通，被害人因不了解「賣貨便」平台，便依對方指示操作，最後把錢匯至詐團的指定帳戶，再由陳男提領一空。

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陳男總共提領13單，每件金額從5000至7萬3000元不等，13件受害總平均每件約2萬9000元。除了因「賣貨便」受害外，其它還有買演唱會門票、參加抽獎，對方稱操作需要身份驗證或匯款失敗，指示被害人匯款入指定帳戶。

院方的判決指，陳男因觸犯13罪，宣告刑為16年3月，法官指出，被告所犯數罪因另有其他案件偵審中，暫不定應執行刑，待全案確定後再由檢察官聲請定執行刑。

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