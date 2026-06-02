父母口角母親尋短 小孩及時報案警消破門救母

家人發現不對，請警消破門及時救人。（警方提供）

還好當小孩的機靈。日前太麻里所接獲民眾報案，報案人表示其母親近日因與父親發生口角，情緒持續低落，疑似有輕生念頭，擔心其人身安全，遂請求太麻里警協助前往關懷探視，太麻里所獲報後，立即派遣警員施為瀚、林秀壯趕赴現場處理。

施等2員會同報案人抵達其母親住處後，發現其將房門反鎖，拒絕親友進入，且屋內無任何回應。由於情況緊急，施等2員在取得家屬同意後，立即聯繫消防隊到場協助破門及後續救護事宜。待施等2員與消防人員進入屋內後，赫然發現該名婦人疑因情緒困擾自戕，並吞服大量鎮靜藥物企圖輕生。

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消防人員立即進行現場評估與緊急處置，隨後迅速將婦人送往醫院急診室救治。所幸家屬及時察覺異狀並報警求助，在警消通力合作下即刻救援，成功挽回寶貴生命，避免憾事發生。

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家人發現不對，請警消破門及時救人。（警方提供）

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