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    天熱更要注意電線走火 南市消防局籲「5不1沒有」

    2026/06/02 10:12 記者吳俊鋒／台南報導
    透天厝車庫火警，消防隊全力灌救，及時撲滅。（民眾提供）

    透天厝車庫火警，消防隊全力灌救，及時撲滅。（民眾提供）

    台南新化區那拔林1棟透天厝發生火警，住戶緊急逃生，疑似車庫內電霸所引燃，積極灌救下，成功阻絕延燒；消防隊藉此呼籲，由於天氣炎熱，使用的電器較多，增加電線負載，風險大增，民眾要落實「5不1沒有」，確保安全。

    南市消防局第四大隊長蔡國保強調，電源插座不用不插、電線不綑綁、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物、插頭不潮溼汙損，以及不能沒有安全標章並定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全。

    蔡國保說，電器老舊及使用不當，為住宅火災主因之一，特別是在臥室、客廳、廚房等長時間使用電器的空間，常因延長線超載、插頭鬆動或長時間未清理灰塵而導致走火；電扇沒清潔，運轉不順，也都會造成馬達線圈過熱，引發火警。

    那拔林的透天厝火警，所幸住戶裝有住警器，及時發現，並前往隔壁棟鄰居家避難，直至消防人員到場搶救，居民後來到醫院進行觀察，意識狀況。

    據起火戶指出，疑似車庫內電霸所引發火災，但詳細原因仍將交由政府消防局進行火調。

    消防局局長楊宗林表示，定期檢查維護居家插座插頭及電氣設備使用狀況，降低電氣短路及火災風險，並鼓勵安裝住警器，以及早警示火災發生，爭取更多時間採取初期滅火行動及避難逃生。

    楊宗林也提到，該起火警案件所幸住戶家裝設有住警器，火災發現及時避免了人命傷亡。

    透天厝車庫火警，消防隊全力灌救。（民眾提供）

    透天厝車庫火警，消防隊全力灌救。（民眾提供）

    透天厝車庫火警，所幸有裝設住警器，居民及時逃生。（民眾提供）

    透天厝車庫火警，所幸有裝設住警器，居民及時逃生。（民眾提供）

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