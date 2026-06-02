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    伴屍多日奇蹟生還！ 梧棲4個月女嬰預計本週出院 新去向曝光

    2026/06/02 10:05 記者張軒哲／台中報導
    梧棲女嬰於童綜合小兒病房住院觀察。（記者張軒哲攝）

    梧棲女嬰於童綜合小兒病房住院觀察。（記者張軒哲攝）

    新北市一對21歲張姓年輕夫妻疑因捲入詐騙，日前陳屍台中梧棲租屋處主臥室，4個多月大的女嬰於客房被發現時生命跡象穩定，奇蹟生還，女嬰送醫時身體非常虛弱，目前仍在梧棲童綜合醫院小兒病房住院觀察，住院已超過10天時間，預計本週出院。

    這對年輕夫妻女方與前夫育有一子，因前夫吸毒入獄，孩子送養，之後嫁給張男，兩人產下一子，因照護疏失夭折，女嬰是第3胎，2人5月初才從新北市搬到梧棲一處社區大樓租屋居住，爸爸打零工，媽媽在家照顧孩子，夫妻收入不穩定，疑因生活困頓又捲入詐騙，因此走上絕路。據了解，女嬰的大伯有表達照顧意願。

    童綜合醫院今（2）日指出，女嬰情況穩定，正常餵奶，醫師要再做評估，並再與社會局做確認。

    台中市府表示，家防中心已向法院聲請繼續安置3個月，因為家屬住在外縣市，這段期間會請外縣市家防中心協助訪視有意願照顧的家屬，評估家庭、經濟、照顧能力等狀況；也會召開重大決策會議，邀請專家學者與社工討論及決定兒少後續照顧安排。

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