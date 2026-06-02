詐團假投資狂捲3億5千萬住豪宅、買跑車 彰警逮9嫌

警方起出29個名牌包。（記者湯世名攝）

彰化縣警局今天（2日）宣布偵破以郭姓男子為首的詐騙集團，該集團涉嫌以高獲利話術誘騙民眾買賣未上市股票進行假投資詐欺，狂捲高達3億5千萬元，受騙民眾恐高達上百人，詐團成員住豪宅買跑車與名牌包，警方持拘票及搜索票循線查獲郭男等9嫌到案，並查扣名牌包29個、勞力士腕錶2支、保時捷跑車2輛、賓士車1輛、存摺等證物，檢方更針對涉案豪宅設定禁止移轉出售，全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警局刑事警察大隊偵一隊指出，46歲的郭姓男子與詐團成員從2024年起即盤據台北市、新北市進行假投資詐騙，以高獲利話術誘騙民眾將畢生積蓄買賣未上市股票進行投資，不料卻血本無歸始發覺受騙；警方今年4月接獲被害人報案後，報請彰化地檢署檢察官陳顗安指揮偵辦，見時機成熟陸續於4、5月間在台北、新北，循線將郭男等9名嫌犯查獲到案。

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警方指出，他們在嫌犯住處共起出名牌包29個、勞力士腕錶2支、保時捷跑車2輛、賓士車1輛，其中1個愛馬仕名牌包市值25萬元，兩隻腕錶市價高達300萬元，該豪宅市值更高達1億8千萬；總計該集團詐騙不法獲利高達3億5千萬元，受害民眾恐高達上百人。檢方已針對涉案豪宅設定禁止移轉出售，全案訊後將9嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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彰化縣警局長陳世煌（左）與彰基總院長陳穆寬（左2）等人檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

警方起出愛馬仕名牌包市價高達25萬元。（記者湯世名攝）

警方查獲2支勞力士腕錶市值高達300萬元。（記者湯世名攝）

警方起出保時捷跑車。（警方提供）

警方查扣的保時捷跑車。（警方提供）

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