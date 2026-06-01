6/3上路！司法院擴大支付命令線上聲請對象

為因應數位化發展潮流，司法院今（1）日修正發布「督促程序使用電腦或其他科技設備作業辦法」，擴大適用督促程序自動化作業平台的使用對象，將於6月3日上路。（記者楊心慧攝）

為因應數位化發展潮流，司法院今（1）日修正發布「督促程序使用電腦或其他科技設備作業辦法」，擴大適用督促程序自動化作業平台的使用對象。未來除原有金融機構及電信業者外，公法人、行政法人、政府機關、公營事業、醫療法人及學校財團法人等，也可透過平台線上聲請核發支付命令，以提升司法效率並推動數位化服務。

司法院表示，於2007年4月啟用，原僅開放金融機構及電信事業等債權人使用，透過網路電子遞狀及線上繳費機制，債權人無須親赴法院即可聲請支付命令，法院也能直接引用電子資料製作支付命令，有助於提升法院審理效能。

請繼續往下閱讀...

督促程序作業平台啟用至今穩定順暢，為因應數位化發展潮流、擴大使用者範圍，司法院今天修正發布辦法發布督促程序作業辦法第2條，未來適用對象及申請要件將由司法院視科技發展、設備現況及審理需求彈性指定，並於6月3日新制上路當天同步公告首波擴大適用對象。

依公告內容，新增適用對象包括公法人、行政法人、行政機關、公營造物、國營及公營事業、金融服務業（不含個人執業保險代理人、保險經紀人及保險公證人）、醫療法人及其附設醫療機構，以及學校財團法人等。

司法院指出，符合資格的聲請人須依規定填具申請書，載明統一編號後申請平台帳號；未來也將持續優化平台功能與使用效能，提供民眾更便利的司法服務環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法