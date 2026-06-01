宜蘭南澳神秘海蝕洞若掀巨浪將長驅直入 當地人籲颱風天不要去

宜蘭縣南澳神秘海灘海蝕洞洞內寬敞，擁有獨特視角，成了各界造訪熱區。（圖由鄭壽勳提供）

宜蘭縣南澳神秘海灘海蝕洞，岩層節理分明，洞內寬敞，成了各界造訪熱區，但近幾年傳出多起大浪襲捲遊客事故，引起各界關注。熟悉當地地形的南澳國小家長會長鄭壽勳今天（1日）表示，海蝕洞鄰近海面，若有巨浪就會長驅直入，颱風天千萬不要去。

南澳神秘海灘2018年9月發生瘋狗浪捲走沙灘車，造成5死1失蹤，2021年10月有16名遊客受困海蝕洞，出動空勤直升機救援，昨天上午又有25人困在海蝕洞，所幸全數脫困，當晚另有一對在此露營男女被大浪捲走，女獲救男失聯。

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鄭壽勳說，南澳神秘海灘海蝕洞距離海面不遠，如果掀起巨浪直接打進洞口，讓人來不及反應，另外，農曆初一、十五適逢大潮，海水淹沒洞口附近海灘，昨天剛好是農曆4月15日，又有薔蜜颱風外圍環流影響，海面上突如其來狀況，讓人來不及反應，他提醒大家，若有颱風靠近千萬不要去，因為一旦大浪襲來跑都跑不掉。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，南澳神秘海灘海蝕洞位於國有林及觀音海岸野生動物重要棲息環境範圍，雖未限制民眾進入，但禁止引火，如果違反規定，可依森林法處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

海蝕洞兩側設有告示牌，告知此處海象不穩，發生過多起大浪襲捲遊客事故，林保署宜蘭分署近日內將會同保七總隊派員到場加強勸導，提醒大家注意安全。

神秘海灘海蝕洞岩層節理分明，外形渾然天成。（圖由鄭壽勳提供）

南澳神秘海灘近幾年傳出多起大浪襲捲遊客事故。（圖由宜縣消防局提供）

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