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    討債吃閉門羹大門怒貼債務人身分個資 當舖老闆反挨告判刑

    2026/06/01 14:04 記者蔡清華／高雄報導
    討債不成大門怒貼債務人身分個資，當舖老闆反挨告橋頭地院依違反個資法判刑2月。（資料照）

    討債不成大門怒貼債務人身分個資，當舖老闆反挨告橋頭地院依違反個資法判刑2月。（資料照）

    高雄市陳姓當舖業者，為追討積欠的債務，率眾開車到債務人住處，因對方避不見面，直接在屋外鐵捲門張貼印有債務人身分證正面（完全未遮掩）之個人資料註記「欠錢還錢 」，反被債務人依違反個資法提告，陳遭判處徒刑2月，可上訴。

    判決指出，陳男經營當舖為業，並因借款予林、朱夫妻，故持有其等身分證資料，因夫妻二人借款到期、所簽的本票無一兌現，去年7月23日開車率綽號「嘉明」、「瑞仔」男子，前往林、朱住處討債未果，憤而在屋外鐵捲門上張貼印有林、朱身分證正面之個人資料，並分別註記「欠錢還錢 」、「欠錢還錢 XXX欠錢還錢」等文字。

    翌（24）日陳男再度登門又吃閉門羹，再次張貼同樣內容之紙張，公布夫妻個人資料，林、朱二人反告陳男違反個資法報警提告。

    橋頭地院審酌被告不思以理性途徑解決其與告訴人林、朱2人間之債務糾紛，率爾於附件所載地點張貼2人之個人資料，侵害告訴人之隱私權及個人資訊自主決定權，並尚未與告訴人達成和解、調解或予以適度賠償，判處徒刑2月得易科罰金。

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