誇張！吸飽安非他命竟騎車闖國道 北檢聲押2毒蟲獲准

誇張！吸飽安非他命竟騎車闖國道 北檢聲押2毒蟲獲准2026/06/01 14:30 記者劉詠韻／台北報導
檢方訊問後，認兩人均涉犯危險駕駛罪嫌，且有反覆實施同類犯罪之虞，向台北地方法院聲請預防性羈押獲准。（資料照）
國內毒駕案件頻繁發生，法務部與高檢署研議加重刑責、提高假釋門檻及推動沒收犯罪車輛，並通令檢察官積極聲押。台北地檢署持續查緝，日前接連查獲張、徐二名男子涉嫌施用毒品後駕駛上路，檢方訊後認定兩人涉犯刑法公共危險罪嫌重大，且均有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。
檢警調查，張男於5月28日下午5時42分許，騎乘普通重型機車誤闖北市文山區國道3號南向22.3公里外側車道，並自撞外側施工廊道發生事故，遭國道公路警察局第九公路警察大隊查獲。
請繼續往下閱讀...
徐男則於5月30日凌晨1時6分許，駕駛自小客車行經北市萬華區康定路38號前，因行跡可疑遭萬華警分局攔查。
兩案經施用毒品唾液快篩檢測，張男呈第二級毒品安非他命陽性反應，徐男則呈第一、二級毒品海洛因及安非他命陽性反應。警方逮捕後解送北檢，由內勤檢察官吳怡蒨、陳伯青訊問後，認兩人均涉犯刑法第185條之3第1項第4款危險駕駛罪嫌重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，向台北地方法院聲請預防性羈押獲准。