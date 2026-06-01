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    太熱了！屏東男身體不適倒臥路旁 里港警與消防員救援

    2026/06/01 13:58 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣鹽埔鄉陳姓男子（右2）因天氣太熱倒臥路旁，警方與消防及時救援。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏縣鹽埔鄉陳姓男子（右2）因天氣太熱倒臥路旁，警方與消防及時救援。（圖由屏縣里港警分局提供）

    天氣實在太熱，屏東縣近來出現逼近攝氏40度的高溫，鹽埔鄉一名41歲男子5月底某日就因為日正當中太酷熱，突發身體不適倒臥在路邊，里港警分局據報立刻派員趕往現場，與消防人員合力協助，才免除不幸發生。

    屏東縣里港警分局新圍派出所警員王士峰、唐宏昇接獲110通報，鹽埔鄉新高路往高朗路段有人疑似心臟不適路倒，急需協助，警方獲報後立即趕赴現場，到場後發現一名男子倒臥路旁，經查為居住高朗村的41歲陳姓男子，當時陳男意識略顯模糊，雙腳無力無法站立。

    消防隊救護人員隨即也趕到場，檢查男子體溫、血糖及血壓，所幸數值均在安全範圍內，初步研判可能因正中午高溫曝曬，加上天氣炎熱，導致身體一時不適而路倒，警方馬上提供礦泉水，並協助陳男至附近陰涼處休息，經休息後體力逐漸恢復，陳男對警方及消防人員的熱心協助頻頻表達感謝。

    里港警分局表示，路倒事件發生在5月底，當天氣溫約35度，體感溫度約37至38度，顯示連日高屏地區高溫警訊頻繁，而且恐會持續，呼籲民眾如需於中午時段外出，應做好防曬措施，並適時補充水分及電解質，避免長時間曝曬於高溫環境中，以降低中暑及身體不適風險；若發現身體不適或他人疑似中暑情形，應立即尋求協助或撥打119、110通報。

    屏縣鹽埔鄉陳姓男子（左）因天氣太熱倒臥路旁，警方及時救援。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏縣鹽埔鄉陳姓男子（左）因天氣太熱倒臥路旁，警方及時救援。（圖由屏縣里港警分局提供）

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