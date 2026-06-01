為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南澳神秘海灘頻傳憾事 林保署海蝕洞設告示牌

    2026/06/01 13:57 記者楊媛婷／台北報導
    南澳神秘海灘有一定危險性。（宜蘭縣消防局提供）

    南澳神秘海灘有一定危險性。（宜蘭縣消防局提供）

    南澳神秘海灘昨天傳出有露營客受困，幸好平安脫險，宜蘭縣府建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，林保署今（1日）表示，民眾車輛行駛出入的灘地，為國產署管理的未登記地，該署已在所有地海蝕洞海灘南北側設立注意告示解說牌。

    炎炎夏日不少人喜歡到海邊戲水消暑，但昨日有露營客在南澳神秘海灘時遇到漲潮，有7輛車25名露營遊客受困，所幸全數脫困；但晚間另有一對男女到海蝕洞露營被沖到海上，1獲救1失蹤；因南澳海灘頻頻發生意外，加上有一定危險性，宜蘭縣府表示，將建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，請遊客注意露營安全及是否違反法令行為。

    林保署表示，民眾驅車行駛進出的海灘地，並不是國有林及保安林地，為國有財產署權管之未登記地，考量海蝕洞周邊海象及地形環境具有安全風險，林保署宜蘭分署已於海灘南、北兩側設置解說牌及告示牌，提醒民眾注意潮汐變化、瘋狗浪及沙灘地質鬆軟等安全事項，並呼籲共同維護海岸自然資源。

    林保署強調，宜蘭分署將配合宜蘭縣政府、保七總隊、海巡署及國產署等相關單位加強宣導及違法案件查察工作，適時進行柔性勸導，並配合相關機關運用現地監視設備強化管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播