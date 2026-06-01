南澳神秘海灘頻傳憾事 林保署海蝕洞設告示牌

南澳神秘海灘有一定危險性。（宜蘭縣消防局提供）

南澳神秘海灘昨天傳出有露營客受困，幸好平安脫險，宜蘭縣府建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，林保署今（1日）表示，民眾車輛行駛出入的灘地，為國產署管理的未登記地，該署已在所有地海蝕洞海灘南北側設立注意告示解說牌。

炎炎夏日不少人喜歡到海邊戲水消暑，但昨日有露營客在南澳神秘海灘時遇到漲潮，有7輛車25名露營遊客受困，所幸全數脫困；但晚間另有一對男女到海蝕洞露營被沖到海上，1獲救1失蹤；因南澳海灘頻頻發生意外，加上有一定危險性，宜蘭縣府表示，將建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，請遊客注意露營安全及是否違反法令行為。

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林保署表示，民眾驅車行駛進出的海灘地，並不是國有林及保安林地，為國有財產署權管之未登記地，考量海蝕洞周邊海象及地形環境具有安全風險，林保署宜蘭分署已於海灘南、北兩側設置解說牌及告示牌，提醒民眾注意潮汐變化、瘋狗浪及沙灘地質鬆軟等安全事項，並呼籲共同維護海岸自然資源。

林保署強調，宜蘭分署將配合宜蘭縣政府、保七總隊、海巡署及國產署等相關單位加強宣導及違法案件查察工作，適時進行柔性勸導，並配合相關機關運用現地監視設備強化管理。

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