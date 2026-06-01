拒絕毒駕！綠委提「抓、斷、罰、防」4面向跨部會出擊

民進黨立委范雲（左起）、吳思瑤、陳培瑜、台大法醫所教授翁德怡、國防醫學大學醫學系教授黃三原1日召開「拒絕『喪屍』上路！跨部會出擊，全面終結毒駕亂象」記者會。（記者羅沛德攝）

近期新興毒品「喪屍煙彈」，造成毒駕事件頻傳。民進黨立委陳培瑜、范雲、吳思瑤於今（1）日召開記者會統整各單位已提出措施、未來改善方向，提出「抓得快、驗得準」、「斷金流、封網域」、「修法規、嚴處罰」、「深研究、重防護」等四大面向，強調欲解決毒駕亂象，必須從毒品製造、販售、施用之防堵，到戒癮與預防，前、中、後端全方位嚴加執行。

國防醫學大學醫學系教授、成癮醫學會前理事長黃三原說明，吸食喪屍煙彈後，容易造成意識混亂，將有30秒至1分半的時間肌肉失調，難以控制，毒駕車禍往往發生在這個時段。依托咪酯雖於113年由第三級毒品提升為第二級，但近期造成的毒駕事件，已經危害自己與無辜路人的安全；政府應研議再度提高依托咪酯的毒品等級。

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查緝毒駕方面，吳思瑤說，台灣高等檢察署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，自5月25日至6月底，全面啟動「全國毒駕掃蕩行動專案」，加強臨檢與查緝。高雄市府、屏東縣府也依法公布毒駕累犯的姓名與長相。此外，近年引進「唾液毒品快篩試劑」大幅加快速度，攔阻量能飆升。同時，查緝程序也進行修正，只要快篩陽性或拒檢者，一律以「現行犯」逮捕，毒駕亦已納入「預防性羈押」事由，自5月15日上路至今，各地檢署聲請准押達到21件。

不過，台大醫學院法醫學科暨研究所教授兼所長翁德怡示警，依托咪酯等新興毒品具有變異快、半衰期短的特性，傳統檢驗機制難以跟上。吳思瑤要求，衛福部已允諾評估降低檢驗法定閾值、採納靈敏度更高的儀器檢驗標準；邊境查緝上，關務署AI輔助緝毒系統之判讀失誤率過高，亦應導入生成式AI模擬查緝情境，精進輔助緝私系統。此外，為了增加查緝與檢舉誘因，警政署也應提高查緝與檢舉獎金。

在斷金流、封網域部分，吳思瑤指出，衛福部、數發部與內政部已主動監測並通知平台業者下架網路違規資訊。警察機關亦會主動查找涉毒網站，並交由台網中心以 DNS RPZ 自律機制限制接取，數發部、法務部、高檢署也持續擴充全國毒品資料庫，並完善金流分析系統以優化數位證據之保存。此外，數發部、衛福部、內政部與法務部允諾將深化跨部會合作，針對社群平台導購與通訊軟體私密群組，建立虛擬邊境的快速阻斷機制。

另，針對修法規、嚴處罰方面，毒駕部分，立委范雲表示，現行《刑法》第185-3條、《道路交通管理處罰條例》第35條將酒駕、毒駕規範在一起，法務部、交通部正研議將其分別規範，並提高毒駕刑責、修正假釋門檻、擴大沒收犯罪車輛，相關部會也正在研擬毒駕駕駛人是否應吊扣、吊銷或禁止取得駕照，以及毒駕罰鍰之提高、加重吊銷駕照處分、知情同車乘客一併處罰等內容。

范雲續指，防堵喪屍煙彈的修法亦正進行中，法務部與衛福部將在6月毒品審議委員會中討論，是否將依托咪酯由第二級毒品升級至第一級，加重管制與刑罰力道；並檢討《毒品危害防制條例》中第三、四級毒品之刑度與裁罰。同時，衛福部已將修法草案送交行政院審查，禁止持有電子煙；針對青少年參與毒品交易，司法院已允諾提案修正《少年事件處理法》，增訂檢察官於成少共犯案件之角色以解決第一線執法取證困境。

除擴大抓捕、嚴刑峻法外，立委陳培瑜提及，對於尚未毒駕，但已經成癮、病識感不足、或需要復元支持之吸毒個案來說，仍然需要醫療與社福領域的資源合作。在青少年部分，教育部與衛福部應該針對影響青少年施用毒品的成因、管道、來源，推動大型且持續性的兒少毒品政策研究，並滾動調整策略，將校園反毒教育內容依照不同年齡層學童的特性精準投放、對症下藥，建構心理健康韌性。

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