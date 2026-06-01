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    首頁 > 社會

    扯！機車未綁牢從拖吊車翻落路面 最重恐被罰1萬8

    2026/06/01 13:35 記者王俊忠／台南報導
    一輛拖吊車未綁牢承載的機車，使得機車直接從拖吊車上翻落路面。（圖取自threads hannah.huang95授權提供）

    一輛拖吊車未綁牢承載的機車，使得機車直接從拖吊車上翻落路面。（圖取自threads hannah.huang95授權提供）

    有網友在網路社群PO出1段影片顯示，5月31日下午6點多，1輛拖吊車後方承載平台載著1輛機車，該機車疑未綁牢固，拖吊車行經台南市東區東門路三段時，機車從拖車上翻落路面，幸當時無其他人車經過。但網友說機車沒綁好掉到路面，有夠扯！警方也說，檢視影片，拖車沒綁牢機車、違反道交條例，最重可罰1萬8千元。

    有網友表示，機車掉下來時，幸無人車經過，不然會更可怕；也有網友認為，連綁都不用綁，拖車司機是哪來的勇氣；有網友俏皮回說「梁靜茹」給的。社群上對拖車司機盡是批判聲浪。

    轄區南市警一分局表示，一分局並未接獲民眾對此案的報案紀錄，但檢視網友影片，此拖吊車司機顯已違反「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第7款規定：「汽車裝載時，載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，依法可處汽車駕駛人3000元以上18000元台幣以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。一分局將通知該拖車駕駛人到案說明，依規定舉發。

    警方呼籲，汽車裝載貨物未依規定嚴密覆蓋及捆紮牢固，極易導致物品掉落引發嚴重交通事故，提醒駕駛人務必確認貨物裝載穩妥，避免違規受罰。

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