瓦斯行員工變「喪屍」！毒駕送瓦斯員林街頭撞車 陣頭急攔車報警

江男駕駛載有約10桶瓦斯的小貨車上路，擦撞路邊車輛被攔下。（民眾提供）

彰化縣員林市今（30日）發生驚險車禍，39歲江姓男子駕駛載滿瓦斯桶的小貨車，行經萬年路1段，突撞上路旁停放轎車，剛好陣頭團體目擊，趕緊將人車攔下並報警。警方發現江男神情恍惚，毒品快篩安非他命及依托咪酯均呈現陽性反應，當場逮捕。陣頭團體慶幸警方及時逮捕，未造成更多人員傷亡，攏是帝君保祐。

事故發生於上午10時20分許，當時江男駕駛載有約10桶瓦斯的小貨車沿萬年路行駛，突然不明原因撞上路旁停放車輛，撞擊過程被員林慈興堂陣頭團體目睹，眾人擔心駕駛身體不適，上前將江男攔下，卻發現他神情恍惚，遂趕緊報警。

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警方獲報到場，發現江男雖未受傷，但精神狀態明顯異常恍惚，立即實施唾液快篩，結果對安非他命及依托咪酯均呈現陽性反應。江男自知難逃法網，主動交付1顆喪屍菸彈及電子菸主機。警方隨後在車內又搜出依托咪酯菸彈2顆及毒品菸油2罐。

慈興堂人員表示，當時大家正在上神轎，聽到碰的一聲，發現車禍，於是趕緊將肇事車攔下並報警，沒想到駕駛竟然毒駕，而且開著載滿瓦斯桶的小貨車，幸好沒釀成更大事故，真是帝君保祐。唐姓民眾表示，員林市區人口密集，毒駕送瓦斯「簡直太瘋狂」，若不幸釀成爆炸，後果不堪設想。

瓦斯行業者表示，江男到職已有一段時間，平時工作表現正常，採排班制，休息時間應充足，接獲警方通知才知他有毒駕行為，感到非常驚訝。

員林警分局指出，訊後將江男依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。員林警分局強調，毒駕如同行動炸彈，嚴重威脅用路人安全，從5月23至29日執行取締，目前取締毒駕42件、酒駕80件，將持續加強取締，絕不寬貸。

江男駕駛小貨車沿萬年路行駛，不明原因撞上路旁停放車輛。（民眾提供）

江男駕駛小貨車擦撞路旁轎車過程（紅圈處），都被前方陣頭團體目睹。（民眾提供）

瓦斯行業者表示，江男到平時工作表現正常，得知他有毒駕行為，感到非常驚訝。（記者陳冠備攝）

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