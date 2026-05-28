選戰將至！北市這區被點名曾有幽靈人口 北檢提醒「異常戶籍遷徙」

王俊力今偕同選舉查察執行秘書、主任檢察官李仲仁，以及分區督導主任檢察官林彥均等人，前往松山分局召開選舉查察座談會。（圖由台北地檢署提供）

因應地方公職人員選舉將至，台北地檢署持續啟動「查賄列車」，檢察長王俊力今率隊前往台北市警局松山分局督導選舉查察工作，並特別點名「異常戶籍遷徙」問題，要求檢警與戶政機關建立即時通報機制，嚴防「幽靈人口」介入選舉、危害投票公平。

北檢指出，松山區兼具交通樞紐與商業、觀光功能，轄內包括松山機場、松山車站、台北小巨蛋、松山文創園區及饒河街夜市，共有33里、人口約18萬餘人。檢警分析過去2018年、2022年地方選舉及2024年中央公職人員選舉查察案件，轄內曾出現妨害投票、選舉暴力、幽靈人口，以及黑函、假訊息等妨害名譽案件。

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王俊力於會中強調，松山區過往地方選舉曾發生多起虛偽遷徙戶籍案件，因此要求查察機關應提前與戶政機關建立異常戶籍遷徙通報窗口，透過即時掌握異常遷徙情資，及早規劃查察作為，挖掘潛藏的幽靈人口及賄選買票等不法行為。

此外，王俊力也提醒各查察機關，除查賄外，也應同步推動反賄選宣導，盤點轄區公私部門資源、串聯多元網絡，透過資源共享方式擴大宣導效益。

會中由松山分局針對轄區選情概況及查賄重點規劃進行報告，檢方也與第一線員警就妨害選舉案件偵辦面臨的問題與挑戰交換意見，盼藉此精進查賄策略、強化跨機關合作。（圖由台北地檢署提供）

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