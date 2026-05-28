節電引爆基層反彈！台中消防局：冷氣沒禁用、熱水照常供應

消防分隊新安裝燃氣熱水器，取代原本耗電的儲能電熱水器。（消防局提供）

台中市消防局近日推動節能措施，引發部分基層不滿，在社群平台Threads發文抱怨，指在經歷長時間高強度救災勤務後，回到分隊竟還面臨冷氣管制、熱水器拆除，甚至被要求集中共寢，大嘆「身心俱疲」，對此，消防局火速出面澄清，強調所有措施均以「救災戰力先決」為核心，並非刻意犧牲基層權益。

消防員在網路發文指出，返隊休息卻碰上節電政策，包含限制冷氣使用、室溫設定偏高、熱水器遭拆除，甚至要求2至3人共用寢室，部分基層更直言，消防勤務日夜顛倒，頻繁出勤後最需要的是安穩休息，但集中共寢容易互相干擾，質疑「坐辦公室的人吹冷氣，第一線卻連舒服洗澡都難」。

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面對外界質疑，消防局第三大隊說明，相關措施主要是針對高耗能設備進行「用電管理」與「設備優化」，原本2樓使用的儲能式電熱水器，因功率高達6000瓦，且需24小時持續保溫，相當耗電，已於27日汰換為燃氣熱水器，同樓層另外仍有6間淋浴設備可供使用，同仁盥洗完全不受影響。

消防局表示，值班台與辦公區冷氣皆維持24小時開放，寢室也在午休與夜間睡眠時段正常供應空調，其餘時間若有補休需求，也可彈性開啟，至於2至3人共寢安排，主要是避免單獨休息時，若發生身體不適或突發狀況，並非單純為了節省電費。

消防局強調，相當重視基層同仁身心健康與休息品質，未來也將依據天候、勤務量及各分隊環境條件，持續滾動式檢討調整，兼顧節能與第一線救災需求。

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