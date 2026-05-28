2個月害死55人！交通部：毒駕涉刑責擬提高罰鍰 考換照加嚴、同車連坐

交通部次長陳彥伯今天（28日）說明，吸毒本身已經是犯罪行為，毒駕除了先以「刑法」處罰外，交通部研擬對毒駕者吊銷駕照、提高罰鍰與同車乘客連坐處罰，以及未來吸毒者須完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照。（資料照）

今年1、2月吸毒後駕駛已經害死55名無辜民眾，交通部今天（28日）說明，吸毒本身已經是犯罪行為，毒駕除了先以「刑法」處罰外，交通部研擬對毒駕者吊銷駕照、提高罰鍰與同車乘客連坐處罰，以及未來吸毒者須完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照。

交通部今天公布今年1月、2月的道路安全統計，交通部次長陳彥伯被問及毒駕釀禍越來越嚴重的問題，他表示，與喝酒不同，吸毒本身就已經是犯罪了，吸毒後駕車涉及「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」，還有「刑法」，由於刑法最重，因此毒駕處罰仍以刑法優先。

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陳彥伯說，吸毒本身為犯罪行為，會優先以刑事處罰論處，相關修法也會參考法務部修法方向，「內政部長劉世芳也曾建議禁止吸毒前科者取得駕照，後續會一併與內政部討論」。

陳彥伯指出，另外，對於吸毒者、毒駕前科者駕照吊扣、吊銷與禁止事項，需要在「道路交通安全規則」內明定，但目前「道路交通安全規則」就有針對吸毒者等高風險駕駛管制，吸毒者戒癮治療後在一定期間才能取得換發的駕照，在取得新駕照前不可違規駕車，若違規駕車，將根據未依持照條件駕車處罰。

陳彥伯說，交通部對毒駕者研擬吊銷駕照、提高罰鍰與同車乘客連坐處罰等，以及未來須完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照，相關修正內容，近期已與相關單位討論完成，會盡速報至行政院，後續將進入立法院修法程序。

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