北檢檢察官徐名駒和吳乃仁吃豪宴 罰俸2個月定讞

台北地檢署檢察官徐名駒。（記者楊心慧攝）

台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他4名檢察官同事參加，餐費5萬8000多元全由陳啟莊買單，因有損檢方廉潔形象，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理，職務法庭今年1月宣判徐名駒罰俸2個月，法務部提起上訴，請求加重改判罰俸6個月。懲戒法院職務法庭駁回上訴，全案定讞。

柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊2024年12月初，邀約徐名駒於26日聚餐，表明要做東，隨後也約吳乃仁參與；徐則以同事聚餐名義邀其他檢察官。26日聚餐從晚間6時30分開始，席間陳接電話短暫離開，約6時43分帶著吳乃仁及1名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行到晚間9時49分結束，餐費5萬8000多元由陳啟莊刷卡支付。

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北檢去年2月將5名檢察官移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會認定餐敘未涉及個案請託及關說等，但餐費由業者刷卡支付，有損檢察公正、廉潔形象，決議將徐名駒報由法務部移送懲戒法庭審理，其他4名檢察官誤以為是徐名駒付錢、不知受業者招待，評鑑不成立。

職務法庭今年1月23日宣判徐名駒罰俸2個月，認定雖有懲戒必要，但平時考評達水準之上，且大致坦承違失，罰俸2個月應可產生警惕效果。

法務部不服判決，提起上訴，認為徐名駒違反檢察官倫理規範，原判決認定違失情節重大，卻未充分評價其行為對檢察形象的破壞而加重懲戒，僅處以2個月罰款，未能彰顯司法官職務廉潔的重要性，不足以修復因其行為而受損的司法尊嚴與國民信賴，顯屬過輕，請求廢棄原判決，量處6個月罰款，以責罰相當。

職務法庭審酌，徐名駒平時工作認真投入，無不良素行紀錄，事發後已匯款6萬元給陳啟莊，並大致坦承違失事實，雖對檢察官倫理規範理解不足、提出錯誤辯解，但犯後態度尚難認為惡劣，因此認定尚未達「不適任檢察官」程度。

職務法庭綜合衡量其違失程度、動機、影響、平日品行及犯後態度後，認為處以「現職月俸總額2個月」罰款，已足以達到警惕與導正效果，原判決對懲戒輕重的裁量並未逾越法律範圍，因此駁回上訴，全案定讞。

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