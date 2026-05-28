最貴違停！深夜停紅線以為沒事 凌晨慘遭無辜波及

黃姓男駕車失控，撞毀路旁兩輛疑似紅線違停車，致女乘客輕傷送醫。違停車主貪方便，愛車慘遭撞爛還恐扛肇責。（民眾提供）

深夜違規停車以為警察不會取締，下場恐怕更慘。今天凌晨4時許，台南市民權路四段發生車禍，51歲黃男開車撞上2部疑似紅線違停汽車，釀3車受損。警方指出，黃男沒有酒駕，並呼籲不要違規停車。

警二分局調查，肇事黃男凌晨開車沿民權路四段直行，不明原因偏離車道，直接撞上路邊違規停放在紅線的2部汽車，遭撞車主原以為深夜違停紅線無人取締，卻在睡夢中接獲愛車慘遭撞毀的通知。現場車輛車頭嚴重毀損，零件散落一地。

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巨大撞擊聲驚醒周遭住戶，警方與救護人員獲報後迅速抵達，救護人員立刻對車內人員進行初步檢查，黃男僅受輕微擦傷，經評估後不願就醫並留在現場配合調查，同車黃女則因劇烈撞擊受到多處擦挫傷，隨即由救護車送往醫院治療，所幸經詳細檢查確認無生命危險。

為釐清肇責，警方依規定對黃男實施酒測，但他沒喝酒。然而，遭撞汽車地上的標線不清楚，但警方初步判斷是紅線，圖方便違停不僅愛車受損，後續可能還會接到罰單，在民事賠償上也可能因違規需承擔部分肇事責任。

二分局表示，詳細肇因與賠償比例，尚待調閱監視器與測繪資料釐清，警方呼籲，凌晨時段駕駛人易感疲勞，駕車務必集中精神。民眾停車切勿心存僥倖違停紅線，共同維護用路人安全。

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