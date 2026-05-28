打火回隊竟沒冷氣吹！台中消防員控限電過頭 熱到像在烤箱待命

台中市有基層消防員控限電過頭，高溫下打火回隊竟沒冷氣吹。示意圖，與新聞無關。（資料照）

全台近日高溫飆破37度，消防員才剛從火場撤出，回到分隊卻傳出「沒冷氣吹」爭議，臉書粉專「消防神主牌」接連爆料，包括台中市在內，多個縣市消防分隊疑因節電政策，限制冷氣使用，甚至有分隊被要求強制共寢、省電熱水器，讓基層消防員忍不住怒轟：「輪大夜回來比出勤還累！熱到像在烤箱待命！」

其中，台中市成為這波爭議焦點，就有5個分隊提出相關控訴，基層消防員透露，部分分隊冷氣設有時間限制，到了固定時段就會自動斷電，即使室內悶熱超過35度，也只能硬撐，有些隊員為了休息，只能集中睡在少數仍能使用冷氣的寢室，甚至出現「強制共寢」情況。

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除冷氣問題，有分隊原本3台飲水機被撤掉1台，電熱水器也因節電遭關閉，洗澡只能碰運氣，「大家都在比誰最省電，好像省越多就是績效最好。」

「消防神主牌」痛批，消防員不是一般辦公室職員，而是24小時輪班待命、隨時可能衝進火場的第一線人員，尤其夏季火警頻繁，消防員穿著厚重裝備、背負空氣呼吸器，在高溫烈焰中搶命，體力消耗極大，如果返回分隊後連基本休息環境都不足，恐怕會讓熱疲勞持續累積。

粉專更直言：「一個在35度分隊待了8小時的消防員，和一個有充分休息的人，進火場後的狀態絕對不同。」擔憂長時間高溫待命，不只會降低反應速度與判斷力，更可能危及消防員自身安全，建議若政府有節能需求，可改採冷氣溫度不得低於24度等方式管理，而非直接斷電，兼顧節能與基本工作環境。

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