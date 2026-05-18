新制上路！蛇行拒檢還闖紅燈 雲警以毒駕現行犯逮捕送辦

遏止毒駕，警政署新修「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，上路後雲林縣警方加強執法取締，2天查獲6件毒駕逮6人。（雲林縣警察局提供）

吳姓男子開贓車又蛇行，斗六警分局員警巡邏發現欲上前攔查，吳男竟加速逃逸，闖紅燈肇事，雲林警方依新修「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，以毒駕現行犯當場逮捕，訊後移送法辦。雲林縣警察局交通隊表示，上週新制上路2天即查獲6件毒駕逮6人，重罰3萬至12萬元。

彰化縣5月初發生毒駕撞死2人悲劇，引發社會關注，類似案件近年頻傳，毒駕儼然成為道路上的「隱形殺手」，為強化遏止毒駕行為，警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，已在5月13日上路。

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雲林縣警察局表示，雲林轄內今年1至4月發生3件毒駕交通事故，造成6人受傷，新制上路後，即要求各分局加強毒駕攔查勤務，員警執勤時若發現駕駛有異狀，將依法實施攔檢與唾液毒品快篩，若檢測結果呈陽性，或拒測且有客觀情狀顯示不能安全駕駛，警方將直接逮捕，帶返製作筆錄、採集尿液，並依法移送偵辦，2天查獲6件6人，其中2人被依現行犯移送、4人函送法辦，並開罰3萬至12萬元。

警方強調，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力、反應能力及專注力，毒駕不僅危及自身，更可能奪走無辜民眾生命，依法毒駕可處3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並吊扣牌照2年、吊扣駕照1至2年，若拒絕檢測，則可直接處18萬元罰鍰，並吊銷駕照及吊扣牌照2年，民眾切勿心存僥倖，以免觸法。

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