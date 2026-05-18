為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誘國中生性交、口交還偷錄影 代課狼師判賠100萬再關6年3月

    2026/05/18 08:56 記者陳建志／台中報導
    苗栗周姓國中代課老師和國中少女師生戀還發生性關係、慫恿拍性影像，上訴二審以100萬元達成和解，台中高分院改判6年3月。（記者陳建志攝）

    苗栗周姓國中代課老師和國中少女師生戀還發生性關係、慫恿拍性影像，上訴二審以100萬元達成和解，台中高分院改判6年3月。（記者陳建志攝）

    苗栗某國中周姓代課老師2025年和學校一名國二少女交往，兩人不但發生性關係、口交，周男還偷拍、引誘少女拍裸露胸部、下體等性影像，苗栗地院審理時周男坦承犯行，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等5罪，判決應執行8年，上訴二審後，周男與少女以100萬元達成和解，台中高分院撤銷改判6年3月，可上訴。

    判決指出，周姓男子2025年擔任苗栗某國中代課老師，卻與一名學校國二少女交往，從同年5月起，傳訊息「現在想要看嘛」、「想看你ㄋㄟㄋㄟ」，引誘少女在住處自行拍攝裸露胸部、下體等性影像傳給他，同年5月、6月兩度帶少女前往旅館發生性關係，7月5日更帶往某家旅館，要求少女幫他口交，並暗中拍下影片，直到同年7月在鎮立圖書館內，兩度撫摸少女的胸部，館方人員察覺有異報警，警方持搜索票前往家中查扣相關影片全案才爆發。

    苗栗地院審理時，周男坦承犯行，但還未與被害人成和解，所犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等5罪，分別判處4年、3年4月等徒刑，合併應執行8年；對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，共二罪，各處有期徒刑4月，可易科罰金。

    苗栗地檢署檢察官和周男都不服上訴二審，台中高分院審理時，周男坦承犯行，並與被害少女和家人以100萬元達成和解，且已先匯15萬元，法官審酌周男身為國中老師，本應善盡監督、照護學生之責，竟未能恪守師生分際，犯下本案，且於偵查中否認，直到審理才承認，但因已以100萬元和被害人達成和解，將原判決撤銷改判。

    其中以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，並變更法條改以拍攝少年之性影像罪判刑2年1月，合併應執行6年3月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播