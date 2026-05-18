誘國中生性交、口交還偷錄影 代課狼師判賠100萬再關6年3月

苗栗周姓國中代課老師和國中少女師生戀還發生性關係、慫恿拍性影像，上訴二審以100萬元達成和解，台中高分院改判6年3月。（記者陳建志攝）

苗栗某國中周姓代課老師2025年和學校一名國二少女交往，兩人不但發生性關係、口交，周男還偷拍、引誘少女拍裸露胸部、下體等性影像，苗栗地院審理時周男坦承犯行，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等5罪，判決應執行8年，上訴二審後，周男與少女以100萬元達成和解，台中高分院撤銷改判6年3月，可上訴。

判決指出，周姓男子2025年擔任苗栗某國中代課老師，卻與一名學校國二少女交往，從同年5月起，傳訊息「現在想要看嘛」、「想看你ㄋㄟㄋㄟ」，引誘少女在住處自行拍攝裸露胸部、下體等性影像傳給他，同年5月、6月兩度帶少女前往旅館發生性關係，7月5日更帶往某家旅館，要求少女幫他口交，並暗中拍下影片，直到同年7月在鎮立圖書館內，兩度撫摸少女的胸部，館方人員察覺有異報警，警方持搜索票前往家中查扣相關影片全案才爆發。

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苗栗地院審理時，周男坦承犯行，但還未與被害人成和解，所犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等5罪，分別判處4年、3年4月等徒刑，合併應執行8年；對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，共二罪，各處有期徒刑4月，可易科罰金。

苗栗地檢署檢察官和周男都不服上訴二審，台中高分院審理時，周男坦承犯行，並與被害少女和家人以100萬元達成和解，且已先匯15萬元，法官審酌周男身為國中老師，本應善盡監督、照護學生之責，竟未能恪守師生分際，犯下本案，且於偵查中否認，直到審理才承認，但因已以100萬元和被害人達成和解，將原判決撤銷改判。

其中以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，並變更法條改以拍攝少年之性影像罪判刑2年1月，合併應執行6年3月，可上訴。

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