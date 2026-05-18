新竹網紅文青咖啡租約到期拒搬 闆娘搞失蹤

竹市光復路文青餐廳「飛行樹屋咖啡」。（取材自google Map）

新竹知名網紅文青餐廳「飛行樹屋咖啡」傳出租賃糾紛，葉姓女房東控訴鄧姓女老闆承租店面，雙方租約在去年9月底到期，鄧女原本要續約，卻在簽約當天失聯，事後也不肯搬。葉女一狀告上法院，新竹地院判決鄧女必須清空還屋，且在搬離前每個月還得賠償2600元。

判決書指出，葉婦早在1997年就買下這處位於新竹市、面積約13平方公尺的未保存登記老屋，隨後再向退輔會依法買下坐落的國有地。2020年起，鄧女看中該處的文青氛圍，向葉婦承租開設咖啡店，成為當地的網紅打卡名店。雙方過去多次續約，最後一次將租期延長至去年9月，月租調為2200元。

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怎料合約到期前一天，葉婦的兒子張男透過LINE詢問鄧女是否要續租，鄧女當時爽快回覆願意，雙方更相約隔天上午見面簽字。沒想到隔天鄧女失聯，訊息已讀不回。張男當場傳訊要她依約搬離，但鄧女事後拒絕交還房地。葉婦憤而提告，要求鄧女遷讓房屋，並索取占用期間的不當得利與違約金。

鄧女聲稱葉婦本人從未親自開口說「不續租」，因此她認為雙方已經自動轉為「不定期租約」。鄧女更委屈表示，自己曾自費修繕房屋，還一手包辦房屋稅、辦理稅籍登記，主張自己對這棟老屋才具有「事實上處分權」。

法官認為，房屋稅籍與納稅義務人的變更，不等於房屋所有權的移轉，更何況雙方的租約裡白紙黑字寫得很清楚，「若申請房屋稅籍成功後，相關房屋稅由鄧女負擔」，證明葉婦從頭到尾都沒有要把房屋處分權讓給鄧女的意思。

新竹地院認定，租約期滿之後，鄧女就已經失去合法占有的權源，最後判決鄧女必須返還房屋與土地，且從2025年10月1日起算，直到把房子還給房東那天為止，每個月必須給付2200元相當於租金的不當得利，另外還要加上400元的違約金，等於每個月必須賠償房東2600元，全案仍可上訴。

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