才剛出獄！看護當車手落網稱「沒分到半毛」 判2年4月

剛出獄又重操舊業！看護當車手騙走150萬落網稱「沒分到半毛」判2年4個月。（情境照）

一名擔任看護的趙姓女子曾因違反洗錢防制法遭判刑入獄，出獄後又「重操舊業」，加入詐騙集團，一邊當兼職看護、一邊充當面交車手，偽裝成投資公司的理財專員，去年當面騙走苗栗羅姓男子150萬元現金。苗栗地方法院法官近期審理後，認定趙女為累犯、惡性重大，依三人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年4月。

判決書指出，趙女之前因洗錢案件被判刑4個月，於民國去年4月間才剛易服社會勞動執行完畢。孰料她毫無悔意，出獄僅一個多月，又受雇於通訊軟體LINE暱稱「林侑瑞」、「陳世凱」等人的詐騙集團。

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該詐團在網路上以「林美玲」的假身分聯絡羅姓男子，誆稱投資虛擬貨幣穩賺不賠；趙女於去年5月底聽從詐團指示，前往苗栗市與羅男面交150萬元現金後轉交詐騙集團上游。

檢方起訴指出，趙女前案剛執行完畢，5年內故意再犯本案屬於累犯，特別具有惡性，向法院請求從重量刑。

苗栗地院審理時，趙女雖坦承犯行，趙女在偵查階段並未坦承加重詐欺與洗錢罪名，直到法院審理時才全盤認罪，故依法不予減刑。

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