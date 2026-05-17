7旬婦人衝派出所求助「機車好像被偷」楊梅警追查行車路線還原真相

老婦人誤以為機車被竊，警方調閱監視器還原，並協助老婦人找回愛車。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市楊梅區74歲何姓老婦人焦急跑到派出所報案，她遍尋不到愛車疑似遭竊，警方調閱沿線監視器比對，發現老婦人只是忘記將愛車停在哪裡，也替她找到機車停放的位置，老婦人看到愛車終於鬆了一口氣，也頻頻向警方道謝。

楊梅警分局楊梅派出所受理何姓老婦人報案，她稱停放在楊梅區新成路附近的機車疑似遭竊，因遍尋不著愛車，心急如焚到派出所求助，警方獲報後立即展開協尋，由警員陳羿庭騎乘警用機車前往周邊街道實地查找，另由警員陳諺廷於所內調閱沿線監視器，逐步釐清機車動向。

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經警方詳細比對監視畫面後，發現機車並非遭人竊取，而是老婦人騎車外出後，疑似因一時忙碌或對周邊環境不熟悉，忘記實際停放位置，警方隨即依據監視器畫面，一路追查老婦當日行車路線，經過耐心比對與搜尋，最終順利尋獲該輛機車，讓老婦鬆了一口氣，並對警方積極協助表示感謝。

警方也提醒民眾外出停車時，可利用手機拍攝停車位置或記錄周邊明顯地標，如店家招牌、便利商店等，以利日後尋車，另，車輛停妥後務必記得上鎖龍頭並拔除鑰匙，以防宵小有機可乘。

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