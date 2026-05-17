桃園「小黃」遇到外地人自動觸發春節運價？網友起底「他是慣犯」

有網友本月9日在桃園市搭計程車，卻遭司機以春節運價收費。（讀者提供）

「現在是春節？」有網友本月9日在桃園市搭計程車，一上車就看到計費表顯示起跳價是140元，上頭還標示著「春節」兩字，另有網友從車內裝飾，起底這名司機根本就是慣犯，今年1月初還不到春節，就用春節運價坑殺乘客，桃市府交通局表示，今年1月曾對該名司機裁罰9000元，若查證又是同位司機且行為屬實，將加重裁處1萬8000元罰鍰。

網友發文指出，她第一次到桃園演出，第1天她搭計程車起跳價是90元，第2天搭車的起跳價卻是140元，她鼓起勇氣發問「不好意思大哥，怎麼是140元」，司機看了一眼很淡定說「我按到春節了」，原來春節不是節日是技能，而且看到外地人會自動觸發，更離譜的是，司機開給她的收據，還刻意用AB車號，連司機姓名也不同。

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發文引發大批網友回應，有網友留言「這個要調春節模式很麻煩，不是隨便按一按的，看來是有預謀」，也有多元計程車司機說「這要層層設定才按得到」，更有網友從車內裝飾認出「這名司機根本是慣犯」，今年1月初才有民眾在桃園火車站前搭到該名司機的車，當時還沒到春節時間，司機就已經使用春節運價，要求司機提供「列印的」收據也被拒，只願意提供手寫收據，且給的收據跟副駕駛座貼的車輛資訊完全不同，質疑該名司機根本從一開始就是預謀要坑乘客。

交通局表示，針對司機被投訴有未依規定收費情事，若經查證屬實者，將依公路法裁處9000元，若是慣犯，每次加重裁罰9000元；交通局表示，今年初已對該司機被投訴情事裁處9000元，此次又有民眾在網路發文投訴，若查證是同一位司機且行為查證屬實，將加重裁罰1萬8000元並限期改善，若持續被投訴每次加重裁罰9000元，依法最高可處9萬元罰鍰。

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