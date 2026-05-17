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    首頁 > 社會

    驚見女友與前男友走在一起 醋男駕車連撞3次被判6月

    2026/05/17 12:35 記者吳昇儒／基隆報導
    林男撞女友力道猛烈，導致車體變形。（記者吳昇儒翻攝）

    林男撞女友力道猛烈，導致車體變形。（記者吳昇儒翻攝）

    男子林偉仁去年12月22日深夜，前往魏姓女友住處時，發現她竟與前男友在社區內散步。一時氣憤駕車衝撞2人，導致魏女受傷倒地。林男見主要目標沒受傷，又連續衝撞對方，但都被閃過。警方獲報後，將林男逮捕到案。基隆地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

    檢警調查，林、魏二人當時為男、女朋友，案發當天28歲林男開著父親的車要到女友家中。未料，行經半路發現女友與其前男友走在一起，心生不滿逆向駕車撞擊行走在人行道前男友。

    過程中卻不慎擦撞到魏女，導致她倒地受創。魏女前男友見狀，往警衛室狂奔求援，期間林男仍不罷手，連續駕車企圖撞擊對方2次，但都被躲過。

    林男見自己多次攻擊無效，且對方已經躲進安全處，趕緊駕車離開，把車停放在八斗子地區後，棄車逃逸。

    林男被逮應訊時向檢察官坦承犯行，並表示當時要攻擊的對象，是女友的前男友，並非魏姓女友；魏女則於未對男友提出告訴。檢察官偵訊後，認定林男涉犯恐嚇危害安全罪，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，林男因與女友的林姓前男友存有舊怨，見其找女友因而心生不滿，竟駕車3次衝撞對方，想藉此教訓恫嚇告訴人，造成對方生命、身體安全生負面影響。

    法官認定，林男行為觸犯恐嚇危害安全罪，考量他坦承犯行，且須扶養雙親等情狀，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴

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