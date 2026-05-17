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    首頁 > 社會

    婦「棄」車停路中央追垃圾車 警將告發3項違規

    2026/05/17 12:40 記者王俊忠／台南報導
    穿紅衣的阿桑把暗紅色轎車停在馬路上，再下車追垃圾車丟手上的一包垃圾。（threads yuuuuyuuuu__2oo2授權使用）

    穿紅衣的阿桑把暗紅色轎車停在馬路上，再下車追垃圾車丟手上的一包垃圾。（threads yuuuuyuuuu__2oo2授權使用）

    有網友在Threads上po出1段影片，1婦人駕車行經台南市和緯路1處路口停等紅燈時，突然把轎車停在馬路中央，接著下車拿1包垃圾跑向前方正停紅燈的垃圾車丟垃圾；阿桑回頭開車時又鬼切左轉，網友直呼阿桑真誇張、讓人傻眼。

    轄區警方檢視影片指女駕駛涉觸犯3項交通法規，合計最高可罰到2900元台幣，南市警五分局將對女駕駛開單告發。

    「三寶阿桑駕駛」的影片被網友上傳到threads上，引來眾多網友議論紛紛，大呼阿桑太扯了、好誇張，怎麼沒順便把自己丟進垃圾車，不應該讓這種長輩再開車危害交通安全；po文網友並說已向警方檢舉了。

    南市警五分局檢視影片說明，影片中暗紅色轎車女駕駛臨停在馬路車道等行為，已違反道路交通管理處罰條例第48條左轉彎車未駛入最內側車道、第55條快車道臨時停車及第78條行人不依號誌規定闖紅燈、擅自穿越車道等3項違規，依序各項違規最高可罰1800元、600元、500元，合計共2900元。

    穿紅衣的阿桑把暗紅色轎車停在馬路上，再下車追垃圾車丟手上的一包垃圾，之後跑回轎車開車。（threads yuuuuyuuuu__2oo2授權使用）註，請將暗紅車車牌馬賽克，多謝，避免困擾。

    穿紅衣的阿桑把暗紅色轎車停在馬路上，再下車追垃圾車丟手上的一包垃圾，之後跑回轎車開車。（threads yuuuuyuuuu__2oo2授權使用）註，請將暗紅車車牌馬賽克，多謝，避免困擾。

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