台中夜跑如「玩命終結站」民眾慘被鐵絲割喉 市警局急移除

近來不少民眾熱愛路跑或夜跑健身。（市府提供）

［記者蘇孟娟／台中報導〕近年來不少人熱愛夜跑，但有民眾在社群平台反映，在台中夜跑竟被鐵絲鎖喉，下巴及脖子大片瘀青血腫，差一點切到氣管跟主動脈，怒批「跑個步都快搞成玩命終結站」，甚至報警後，市府各單位互踢皮球，怒批「誰來負責市民安危」；台中市警察局指出，第一時間已先行排除橫跨現場的鐵線，市府相關單位也同步拉設警示線，避免再有民眾受傷。

有民眾反映夜跑到文心路、山西路口的路口時，路口監視器燈柱間、約成人脖子高度，疑被綁上鐵線，因夜間視線差未及注意下跑步過去，慘遭勒頸，下巴被刮破皮噴血，事後下巴及脖子大片瘀青血腫，「差一點就是氣管跟主動脈」。

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民眾怒批，在台中夜跑竟然還有鐵絲鎖喉的陷阱，「跑個步都快搞成玩命終結站了」；更讓民眾氣憤的是，這麼危險的事，他打電話報警，警察推給1999，里長說沒辦法處理，「這個權責到底是誰啊」。

台中市警局則指出，針對文心路與山西路口發生民眾疑遭鐵線割傷案件，警方獲報後即到場查處，除協助傷者就醫、保留相關證據及調閱監視器外，因考量用路人安全，第一時間已先行排除橫跨現場的鐵線，市府相關單位也同步拉設警示線，避免再有民眾受傷。

建設局指出，工程改道告示牌原附掛於位於私有土地、由附近商家設置的監視器桿件上，近期牌面已不在現場，廠商表示疑有遭外力破壞情形，已報警協助查明，並派員巡查及清除現場可能殘留鐵絲，後續將持續追查原因及釐清相關責任。

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