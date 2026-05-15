老公入獄妻兒餓昏！少婦領司法文書露疲態 暖警拎物資上門4歲童比YA

員警提著一袋物資站在門口，小男童開心地舉起小手比YA。（記者許國楨翻攝）

台中市一名少婦前天到派出所領取司法文書時，因說話有氣無力引起注意，才得知其丈夫因案入獄家中頓失經濟支柱，她獨自照顧4歲兒子無法外出工作，母子倆竟已連續2天沒飯吃，生活陷入困境，警方獲悉後立刻準備食物與生活用品送往住處，讓母子得以暫時喘口氣。

據了解，少婦當天到第六分局工業區派出所領取司法文書時，因身形瘦弱、神情疲憊，與員警對話時支吾其詞，甚至連說話都顯得吃力，立刻引起值班員警注意，經警方耐心詢問後，少婦才說出困境，原來丈夫因案入監服刑，家中收入瞬間中斷，她為了照顧年僅4歲的兒子，無法外出工作，只能與孩子相依為命。

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由於近來生活開銷壓得她喘不過氣，家中糧食早已見底，母子倆甚至已經連續2天沒有正常進食，員警聽聞後相當不忍，立即啟動關懷機制，除了通報社工及社福單位介入協助，也先行準備白米、泡麵、罐頭及生活必需品，親自送到母子住處，希望能先解燃眉之急。

當員警提著滿滿一袋物資站在門口，少婦與4歲兒子一同迎接，只見小男童穿著卡通睡衣，開心地舉起小手比YA，面對警方即時伸出援手，少婦頻頻道謝，對於在最困難時刻獲得協助深受感動；第六分局表示，第一線執勤除維護治安外，也會主動關心民眾需求，適時提供協助，避免憾事發生。

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