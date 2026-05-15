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    女大生回母校遭「蒙面歹徒」持刀追砍 竟是高中同學「心情不好找人試刀」

    2026/05/15 11:03 記者黃佳琳／高雄報導
    曾姓大學生心情不好，返回高中母校持刀追砍女同學。（翻攝Google地圖）

    曾姓大學生心情不好，返回高中母校持刀追砍女同學。（翻攝Google地圖）

    18歲曾姓男子剛從高中畢業上大學，寒假期間因心情不好，竟蒙面持刀回母校「找人試刀」，曾男返校後正好撞見高中的許姓女同學，隨即決定將她當作犯案目標，許女被曾男持刀追砍，幸躲避得宜未受傷，法官依「恐嚇危害安全罪」判刑4月、緩刑3年。

    判決指出，今年1月27日下午4時許，18歲的曾姓男子因情緒不穩，帶著水果刀與黑色面罩前往鳳山區某高中後方球場，打算「揮舞刀具」來宣洩情緒。曾男回到母校後，正好撞見高中的許姓女同學，竟將她當作犯案目標。

    曾男戴上黑色面罩，從包包抽出水果刀高舉，尖端直指許女，許女見狀驚恐轉身逃跑，曾男仍不罷休，持刀在後方一路瘋狂追逐，從球場追到鳳山區五甲公園人行道附近才停止，許女被嚇得魂飛魄散。

    警方獲報到場逮捕曾男到案，曾男脫掉面罩時，許女當場認出曾男，還說兩人高中畢業後就沒有連絡，不知為何被針對攻擊；曾男供稱，他原本打算從廁所出來後，隨機嚇認識的人，「剛好看到她是我高中同學，就選擇嚇她」，還語出驚人表示，自己追了一陣子後心情不舒服感有下降，「達到目的了」才放棄追逐。

    高雄地方法院審理時，曾男坦承犯行，並拿出20萬元賠給許女，法官考量他沒有前科，且幼年時曾診斷患有注意力不足過動症（ADHD），犯後態度良好並積極尋求和解，依恐嚇危害安全罪判徒刑4個月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，緩刑期間內「不得以任何形式騷擾許女」，並須交付保護管束，可上訴。

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