77歲退休師陷假交友陷阱 詐團還要他「別聽警察講這麼多」

吳姓老翁當時臨櫃欲提取鉅款，行員在關懷提問時發現他神情忐忑。（記者鄭景議翻攝）

77歲吳姓退休教師上週末前往台北市大安區一家銀行櫃檯，準備提領台幣50萬元現款，向行員聲稱要用於支付家中裝潢家具費及購買藥品。大安分局羅斯福路派出所員警獲報趕抵，在徵得吳男同意後檢視其手機通訊軟體，赫然發現老翁中了假交友詐騙，對方在對話中傳授教戰守則，還叮囑「別聽警察講這麼多」。經警銀聯手剖析詐騙套路，才成功點醒吳男並保住他退休老本。

大安分局表示，吳姓老翁當時臨櫃欲提取鉅款，行員在關懷提問時發現他神情忐忑，且對於資金用途的說明反覆不定，隨即聯想到警方宣導的詐騙案例，果斷啟動警銀聯防機制。羅斯福路派出所巡佐林俊生、警員劉錡祥獲報後火速趕往現場，主動與吳翁攀談並了解狀況。

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員警在詢問過程中，觀察到吳翁說詞閃爍、眼神飄忽，顯然另有隱情。經員警耐心安撫並取得吳男信任後，他才同意出示手機讓警方協助查證。員警檢視其通訊軟體對話紀錄，發現一名暱稱為「芸芸」的聯絡人與吳翁互動頻繁，內容充斥著要求吳翁提領現金準備面交的誘騙話術。且為了規避查緝，預演了應對行員與警方的理由，更要老翁「別聽警察講這麼多」。

面對深陷詐團陷阱的被害人，員警在現場耐心地列舉多宗近期發生的慘痛案例，並逐一對照對話紀錄中的矛盾之處，直指這就是典型的假交友真詐財。吳翁在警方的專業解說下，才逐漸從致富或交友的幻象中清醒，意識到自己差點將辛苦存下的血汗錢親手送給歹徒，隨即當場決定打消提領念頭，並對警方與行員的及時提醒表達由衷感謝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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