桃園火車站前大型越南舞廳涉毒 警方逮回320人收押2藥頭

警方查獲大型越南舞廳涉毒，逮回320人。（圖由警方提供）

桃園市桃園火車站前有1處大型越南舞廳，每逢假日就有大批複雜人員進出，警方長期蒐證，一舉逮回320人、包括28名失聯移工，其中2人是提供毒品的藥頭，毒害同鄉大賺黑心錢，檢方已聲押獲准，後續將移請市府重罰舞廳業者，徹底斬斷該舞廳營業命脈，避免又「原址復活」。

這處大型越南舞廳，過去就曾被查獲百餘人涉毒，遭市府勒令歇業，豈料業者透過變更負責人、跨縣市設立新公司等手法，原址重新營業，並於網路上招攬越南籍移工前往消費，每逢假日，該舞廳就有許多舞客進出；警方蒐證後，報請桃園地檢署指揮偵辦，4月19日凌晨以優勢警力攻堅，並封鎖舞廳全面搜索。

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警方說，細細搜查舞廳各角落包括廁所、音響設備、冷氣機內部後，共起出毒品混合包30包、K他命45包、K他命香菸17支、搖頭丸1包等，查扣不法所得3萬多元、大批施用毒品器具等，舞廳內320人全被帶回調查並移送桃檢追究毒品罪嫌等罪責；該舞廳長期漠視法令，屢屢被警方查獲涉毒，全案除依法偵辦，也已移請市府重罰，展現斷絕毒品溫床的決心。

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警方在大型越南舞廳內起出許多毒品。（圖由警方提供）

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