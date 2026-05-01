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    疑不堪長照壓力 台南84歲婦持刀殺死91歲姊檢聲押獲准

    2026/05/01 14:11 記者王捷／台南報導
    台南84歲葉女涉殺91歲病姊，自稱加工自殺傷口嚴重傷口僅一處，但斷定有重複切割痕，因此改以殺人罪移送。（記者王捷攝）

    台南84歲葉女涉殺91歲病姊，自稱加工自殺傷口嚴重傷口僅一處，但斷定有重複切割痕，因此改以殺人罪移送。（記者王捷攝）

    台南市中西區上月29日發生一件悲劇。84歲葉姓婦人自稱不堪長照壓力，在胞姊要求下拿水果刀親手割開91歲親姊喉嚨，但面對怎麼敢下手等問題，葉婦稱她是一刀刀、慢慢割開胞姊頸部，但相驗結果只有一處刀傷，到底是一刀劃開還是在不斷割同一處，警方不敢斷定，因此改以殺人罪移送。

    據了解，姊妹的收入不穩定，之前並未住在一起，直到多年前，兩人才合租公寓相依為命。葉婦自稱，91歲胞姊在3月跌倒後行動不便，大小便不能自理，常需要她照料，4月28日深夜，胞姊跟她說病痛難耐想尋短，她在隔天凌晨才下定決心拿刀朝姊姊頸部劃下，葉婦案發後主動通知親友報案，警方抵達時葉姊已失血身亡，現場查扣兩把作案刀械證物。

    警方聽完證詞原認為是加工自殺，但對於犯案手法，葉女自稱是用數刀、一刀刀劃開胞姊頸部，但相驗發現頸部只一處刀傷，不敢斷定是否有重複傷痕，加上死者可能無力反抗，少有防禦性傷痕，究竟劃幾刀不敢斷定，為了慎重起見改以殺人罪移送。

    據了解，案發後，租屋處房東極度不滿，出租房屋給長者本出於善意，未料發生驚悚命案變為凶宅，也影響住戶情緒，打算對葉婦求償，台南地檢署檢察官偵訊葉婦，考量涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

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