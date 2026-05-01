台中男開租賃車失控如打保齡球狂掃29部機車 車主超傻眼

白色轎車掃倒整排停放路旁機車，共29機車受損。（民眾提供）

台中市北屯區1日清晨傳出車禍，一輛租賃轎車突然失控衝向路邊停車格，整排停放機車瞬間如保齡球瓶般接連倒地，零件散落滿地，場面怵目驚心，巨大撞擊聲驚醒附近住戶，不少人衝出查看，才發現愛車無辜「被擊落」超傻眼，而這起事故共造成29機車受損，所幸未造成人員傷亡。

這起事故發生在今（1）日清晨6時15分，第五分局接獲報案，指北屯區環太東路發生一起交通事故，立即派員到場處理，經查，28歲吳姓男子當時駕駛租賃的豐田轎車，沿環太東路東向直行，行經事發路段時，車輛突然偏離原本車道，直接撞上路旁停車格內停放的機車。

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而猛烈撞擊造成整排機車宛如骨牌般連環倒下，總計共有29輛機車受損，現場滿目瘡痍。附近居民表示，清晨睡夢中突然聽見一聲巨響，外出察看後才驚見整排機車全倒，許多人看著自己受損的機車相當心疼。

經警方酒測，吳男並無酒駕情事，自述當時是為了閃避前方一輛左轉準備駛入大樓停車場的車輛，才會一時失控偏離車道釀禍，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清；警方提醒，駕駛人行車時應注意路況，並保持適當車速，以維護行車安全。

警方獲報到場處理。（民眾提供）

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